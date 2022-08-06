Karabük yerel haberleri... Vali Gürel, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Engin Eren ile birlikte Merkez İlçe Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Dernek yönetimi ve dernek üyesi muhtarlarla sohbet ederek sorun, görüş ve talepleri dinleyen Vali Fuat Gürel, vatandaşların sorunlarını dile getiren muhtarlara gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Sizler sayesinde vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini çözüme kavuşturma noktasında vakit kaybedilmemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Merkez Mahalle Muhtarları dernek binasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, nazik ziyareti ve muhtarlara gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK