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Karabük yerel haberleri... Safranbolu Belediyesi Ekipleri Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

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Karabük yerel haberleri... Safranbolu Belediyesi Ekipleri Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabük haberi... Safranbolu Belediyesi ekipleri, yaz sezonu ile birlikte hız verilen asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi ekipleri, yaz sezonu ile birlikte hız verilen asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediye'ye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği'nden yapılan açıklamada; asfalt maliyetlerinin çok büyük oranda arttığı, ancak 2022 yılı sezonunda 9 bin ton asfalt döküldüğü ve hiçbir mahalleyi ayırmadan çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Her hafta tüm birim müdürleri ile bir araya gelerek bir çalışma programı belirlediklerini aktaran Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu program ile o hafta yapacağımız, aciliyeti olan çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Asfaltta bu çalışmalardan bir tanesi" dedi. Başkan Köse, mahalle muhtarları ve yurttaştan gelen taleplerin de ivedilikle değerlendirildiğini kaydetti.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Safranbolu Yerel Haberler

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