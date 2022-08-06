Karabük yerel haberi | Karabük'te bir mahalleye daha yabancı kısıtlaması getirildi - Haberler

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Karabük yerel haberi | Karabük'te bir mahalleye daha yabancı kısıtlaması getirildi

Karabük yerel haberi | Karabük'te bir mahalleye daha yabancı kısıtlaması getirildi

Karabük haberler: Karabük Valiliği, yabancılara ilişkin bir mahallenin daha Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma kayıtları ile adres tescili işlemlerine kapatıldığını duyurdu.

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Karabük Valiliği, yabancılara ilişkin bir mahallenin daha Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma kayıtları ile adres tescili işlemlerine kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının talimatları ile ilimizde 04.02.2022 tarihi itibari ile ülkemize giriş yapmış olan yabancılara ilişkin belirli mahallelerde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu çerçevede 100.Yıl Mahallesi, Kılavuzlar Mahallesi, Bostanbükü Köyü, Hürriyet Mahallesi, Karıt Köyü, Karıt Mücavir Mevkii, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma kayıtları ile adres tescili işlemlerine kapatılmıştır. 01.07.2022 tarihi itibari ile bu yerleşim yerlerine ek olarak Bayır Mahalle eklenmiş olup geçici koruma çerçevesinde yabancılara adres tescili ve ikamet iznine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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