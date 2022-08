Karabük yerel haberi | Çabuk: 'Kayseri teşkilatımız Karabük gibi genel başkanımızın kalesidir'

Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Rüstem Çabuk, Kayseri teşkilatının Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin sendikacılık anlayışına tam destek verdiğini ve Kayseri bölgesinin Değirmenci'nin adeta kalesi olduğunu ifade etti.

Karabük ile Kayseri arasında Değirmenci açısından hiçbir fark bulunmadığını belirten Şube Başkanı Çabuk, "Genel Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Yunus Değirmenci'nin 15.Olağan Genel Kurulumuzda olduğu gibi bugün de yarın da her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kayseri'ye kara çalmaya kalkan yüzsüzler, yenilginin hasımsızlığıyla öküz altında buzağı aramanın derdine düşmüşler. Genel Başkanımız Yunus Değirmenci bundan 4 yıl önce ziyaretlerine, sendikamızın Karabük'te kurulmuş olmasından dolayı yine o bölgemizden başlamıştı. Yine geleneği devam ettirerek, Karabük'ten kutlu yolculuğuna çıkmıştır. Kayseri, Değirmenci'nin kalesidir. Bunu herkes biliyor ve görüyor ama bunu görmeyenlere ve bilmeyenlere sesleniyoruz; Artık seçim bitmiştir ve hala fitne tohumundan beslenmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklardır." ifadelerini kullandı.

"DEĞİRMENCİ'SİZ BİR KAYSERİ HAYALİ KURANLARIN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ"

Yunus Değirmenci'nin Karabük ziyaretini de değerlendiren Şube Başkanı Çabuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretle Genel Başkanımızı Karabük'ün yiğitleri bağrına basmış, adeta et ve tırnak gibi olduklarını göstermiştir. Genel Başkanımız Karabük'ten yola çıkarak, bu sendikanın geçmişteki en büyük problemi olan 'bölgecilik' anlayışını yerle bir etmiştir. Burada asıl olan Kayseri veya Karabük değil, Özçelik-İş'in kendisidir. Genel Başkanımız Kayseri'ye geldiğinde de, Şube yönetiminden temsilcisine ve delegesine kadar tüm kadrolarımızla Genel Başkanımızı kucaklayacağımızdan asla kimsenin şüphesi olmasın. Kaldı ki, Genel Başkanımız hemen hemen her hafta sonu Kayseri'ye geliyor ve teşkilatımızla ile gönül bağını her zaman taze tutuyor. Bu nedenle 'bölgecilik' fitnesiyle bu teşkilata vakit kaybettirmeye çalışanların, teşkilatlarımızdaki coşku ve heyecana gölge düşürme gayesindekilerin ve Değirmenci'siz bir Kayseri hayali kuranların heveslerini kursaklarında bırakacağız" diye konuştu.

Özçelik-İş kadrolarının artık tamamen işçinin refah ve mutluluğuna odaklandığını kaydeden Şube Başkanı Çabuk, "Algı operasyonlarına kesinlikle hiçbir Kayseri teşkilat mensubumuz itibar etmiyor ve etmeyecektir. Genel Başkanımız da hem seçim döneminde hem de seçim sonrasında tüm teşkilatı kucaklayarak, kaos meraklılarını saf dışı etmeyi başarmıştır" diyerek teşkilatın bütünleşmesine dikkat çekti. - KAYSERİ