Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında 2024 Yılı Proje Fikirleri Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ve Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Sorumlusu Ekrem Değirmenci katıldı.

2024 yılında uygulanabilecek proje önerilerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Mustafa Yavuz, "İlimizin kalkınmasına, turizmine, eğitimine, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunacak pek çok proje fikri ele alındı. Hedefimiz, 2024 yılını ilimiz genelinde bir 'Proje Yılı' haline getirmek. Bu çerçevede tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle iş birliği içerisinde çalışarak, ilimizin kalkınmasını hızlandıracak projeleri hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi. - KARABÜK