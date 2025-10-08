Karabük Üniversitesinde "Gazze'de Çocuk Olmak" paneli düzenlendi

Karabük Üniversitesinde, Gazze'de yaşanan insani krize ve savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla " Gazze'de Çocuk Olmak" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze Ahli Arab Hastanesi Ameliyathane Hemşiresi İman Uygun ve Memorial Dicle Hastanesi'nden Op. Dr. Taner Kamacı konuşmacı olarak katıldı.

Programa Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Gazze'de gönüllü görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını vurguladı.

Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'de edindiği deneyimlerin yanı sıra orada sabır, iman ve metaneti vurgulayarak, "Biz oraya yardım etmeye gidiyoruz ama aslında oradan çok şey öğrenerek dönüyoruz. Gazze'den dönen herkes oradan sabır, direniş ve iman dersi alıyor. Gazze'deki savaş bugün itibarıyla iki yılını dolduruyor. Ancak aslında bu, 80 yıldır süren bir mücadele. Biz oraya bir şeyler vermeye gidiyoruz ama aslında oradan bir şey alarak dönüyoruz. Gazze'den dönen herkes oradan bir ruh, bir direniş ve iman dersi alarak geri gelir. Gazze'nin mi yardıma ihtiyacı var, yoksa bizim mi? Bence manevi olarak bizim katetmemiz gereken çok uzun yollar var" dedi.

Op. Dr. Taner Kamacı ise Gazze'de çocuk olmanın zorluklarını, "Gazze'de çocuk olmak, oyun oynarken keskin nişancı kurşununa hedef olmaktır. Eğer hayattaysan ve bir lokma ekmeğin varsa, başka bir şeyi dert etmemektir." sözleriyle anlattı.

Ameliyathane hemşiresi İman Uygun da çocukların yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük kayıplar yaşadığını belirterek, "Bugün itibarıyla 18 bin çocuk hayatını kaybetti. Yaralı çocukların çoğu uzuv kaybı yaşıyor, bazıları görme kabiliyetini ya da hafızasını yitirmiş durumda" dedi.

Etkinlikte, Gazze'de yaşanan dram sağlık çalışanlarının tanıklıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.