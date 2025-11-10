Haberler

Karabük Üniversitesi ve Özel Firma Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karabük Üniversitesi ve Özel Firma Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Karabük Üniversitesi, özel bir firma ile eğitim ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, yapay zeka ve akıllı sistem entegrasyonları içeren projeler geliştirecekler.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile özel bir firma arasında, eğitim ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile firma yetkilisi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gümüş tarafından imzalandı. Törene, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Raşit Esen, öğretim üyeleri ile firma tasarım ekibi ve insan kaynakları yöneticileri katıldı.

Protokol kapsamında, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri banyo mobilyaları, vitrifiye tasarımları, modüler depolama sistemleri ve ıslak mekan çözümleri gibi alanlarda özgün projeler geliştirecek. Tasarımlarda yapay zeka ve akıllı sistem entegrasyonlarının yer alması hedefleniyor.

Bu iş birliği sayesinde öğrenciler, gerçek sektör projeleri üzerinde çalışarak uygulamalı tasarım tecrübesi kazanacak. Firmanın tasarım ekibi öğrencilere mentorluk yaparak üretim süreçleri, kullanıcı deneyimi ve trend analizleri konularında destek verecek.

Projeler, "Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V" dersi kapsamında yürütülecek. Danışmanlık görevlerini Doç. Dr. Raşit Esen, Öğr. Gör. Vahit Erdem ve Öğr. Gör. Sena Bican üstlenecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
