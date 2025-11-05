Karabük Üniversitesi ve Kazakistan Ortak Projesiyle Çevre Dostu Gıda Ambalajları Üretilecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kazakistan Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi, atık malzemeleri geri dönüştürerek çevre dostu gıda ambalajları üretmek için ortak proje başlattı.

KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Kanbur'un baş araştırmacı olduğu proje, iki ülke arasında akademik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 240 bin dolar bütçeyle Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından desteklenen çalışma kapsamında midye kabukları, deniz kabukları ve tarımsal atıklardan polipropilen bazlı gıda ambalaj malzemeleri üretilecek.

Projenin atık yönetimine yenilikçi bir bakış kazandıracağına dikkat çeken Prof. Dr. Kanbur, "Bu yaptığımız proje, Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi ile imzalanan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmamızda denizsel kökenli atıklar ile bazı tarımsal kalıntıları değerlendirerek sürdürülebilir ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Deneysel süreçlerin iki ülkede eş zamanlı yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Kanbur, Kazakistanlı akademisyenlerin bazı testleri Karabük Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştireceğini ifade etti.

Bilimsel ve diplomatik açıdan projenin önemine değinen Kanbur, "Bu proje, Kazakistan ve Türkiye arasındaki bilimsel iş birliğinin gelişmesi açısından son derece olumlu. Üniversitemizin uluslararası ortaklıklarını artırması bakımından da önemli bir adım." diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nin, yürütülen bu proje ile sürdürülebilir üretim teknolojileri alanında uluslararası katkı sunmayı ve Türk dünyası üniversiteleriyle bilimsel etkileşimi artırmayı amaçladığını bildirdi. - KARABÜK