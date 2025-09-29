Karabük Üniversitesi Uluslararası Bilim Projesi ile Türkiye'yi Temsil Edecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TÜBİTAK ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından desteklenen 9 projeden biriyle Türkiye'yi temsil edecek.

Son dönemde yüksek bütçeli projelerle adından söz ettiren KBÜ, uluslararası iş birlikleri ve bilimsel başarılarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda KBÜ, Times Higher Education (THE) ve QS Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 250'de bulunan Almanya Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg (FAU) ile ortak bilimsel projeye imza attı.

Sürdürülebilir gıda ambalajlama çözümleri geliştirmeyi hedefleyen proje, KBÜ'den Doç. Dr. Yasin Akgül ile FAU'dan Prof. Dr. Aldo Roberto Boccaccini'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Çalışma, çevre dostu nanoteknolojik ambalaj malzemeleriyle gıda güvenliği ve plastik atık sorununa yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

"Mezoporlu Biyoaktif Cam Nanopartikülleri Takviyeli Nanolif Yapıları" başlıklı proje, 980 bin TL bütçeyle 24 ay boyunca desteklenecek.

FAU, Times Higher Education (THE) sıralamasında dünyada 202., QS sıralamasında ise 232. sırada yer alıyor. Ayrıca alan bazlı değerlendirmelerde Telekomünikasyon Mühendisliği alanında Almanya'da 1., dünyada 45. sırada bulunuyor.

Bu güçlü akademik iş birliği ile Karabük Üniversitesi, uluslararası alanda bilimsel kapasitesini bir kez daha ortaya koymuş oldu. - KARABÜK