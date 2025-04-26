Karabük Üniversitesi Türkiye Okullar Arası Bocce Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
Karabük Üniversitesi, 5-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Okullar Arası Bocce Şampiyonası Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Müsabakalara yaklaşık 300 sporcu ve antrenör katılacak.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenecek Türkiye Okullar Arası Bocce Şampiyonası Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Okullar Arası Bocce (Petank-Volo) Şampiyonası Grup Müsabakaları, 5-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
"Küçükler", "Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde düzenlenecek müsabakalara, farklı illerden yaklaşık 300 sporcu ve antrenör katılacak. Karabük Üniversitesi Bocce Sahası'nda oynanacak müsabakalar, genç sporculara bocce branşındaki yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak. - KARABÜK