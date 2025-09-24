Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te Katılım Rekoru Kırdı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TEKNOFEST 2025'te 102 takımla yer alarak katılım rekoru kırdı. Geçen yıla oranla katılan takım sayısında yüzde 57 artış yakalayan KBÜ, 18 takımla final, 4 takımla ise büyük finale kalma başarısı gösterdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festival kapsamında yarışmalara katılan Karabük Üniversitesi takımlarını ziyaret ederek öğrencilerin başarılarını paylaştı ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Rektör Kırışık, TEKNOFEST 2025'e Karabük Üniversitesinden 102 takımın başvurduğunu belirterek, "Üniversitemiz bu yıl tarihindeki en geniş katılımı sağladı. 18 takımımız finale yükselirken, 4 takımımız büyük finalde yarıştı. Bu tablo, öğrencilerimizin kararlılığını, danışman hocalarımızın özverisini ve üniversitemizin bilimsel dinamizmini ortaya koyuyor"dedi.

"Yenilenen bilimsel altyapımız gençlerimizin yolunu açıyor"

Öğrencilerin daha iyi koşullarda proje geliştirmesi için yeni birimler kurduklarını vurgulayan Kırışık, "Bilimsel Yarışmalar Koordinatörlüğü ve TEKNOFEST sürecini destekleyen özel birimler oluşturduk. Yeni atölye ve laboratuvarlarla öğrencilerimiz, fikirlerini daha iyi şartlarda gerçeğe dönüştürüyor. Ayrıca yapımı devam eden Milli Teknoloji Atölyesi ile önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılım her yıl artarak rekora ulaştı

Karabük Üniversitesinin TEKNOFEST'e katılımı her yıl düzenli bir artış gösterdi. 2025'te başvuru yapan takım sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında yükselerek 102'ye ulaştı ve üniversite için yeni bir rekor oldu. Ön eleme aşamasını geçen ekip sayısı da geçen yıla göre yüzde 29 artış göstererek 53'e çıktı. Bu süreçte Karabük Üniversitesi takımları, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle de ilk kez ulusal ölçekte başarı elde etti.

TEKNOFEST 2025'te Karabük Üniversitesi takımları ödül ve dereceleriyle dikkat çekti. Partech Hyperloop "Sosyoekonomik Etki" ödülüyle birlikte Türkiye ikinciliğini elde ederken, Hicaz Hyperloop "Haberleşme Sistemi" ve "Kurul Özel" ödüllerine layık görüldü. Partech Kablosuz Haberleşme Takımı "En İyi Takım Ruhu" ödülüyle festivale damga vurdu. Evrenos Türkiye ikincisi, KÜP-X Türkiye beşincisi, KAF ve Hicaz ise Türkiye sekizincisi oldu. Takımlar; aldıkları ödüller ve derecelerle Karabük'ü ulusal çapta gururla temsil etti.

Rektör Kırışık öğrencilerle birlikteydi

Rektör Kırışık, ödül törenlerinde de öğrencilerin yanında yer aldı. "En İyi Takım Ruhu" ödülünü Partech Kablosuz Haberleşme Takımı'na takdim eden Kırışık, gençlerin birlik ve beraberlik içinde sergilediği performansın örnek teşkil ettiğini söyledi. Farabi Takımı'nın Türkiye ikinciliği başarısını da tebrik eden Kırışık, gençlerin azim ve yenilikçi projelerinden gurur duyduğunu ifade etti.

Ziyaretler sırasında Kırışık, T3 Vakfı Karabük İl Sorumlusu Yelda Doğan'dan üniversite takımlarının katılım süreci hakkında bilgi aldı. - KARABÜK