Karabük Üniversitesi Senato Toplantısı Gerçekleşti

Karabük Üniversitesi Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında KTOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Karabük Üniversitesi senato üyeleri katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantı, üniversitenin akademik ve idari işlemlerine ilişkin önemli gündem listelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kırışık, toplantı sırasında üniversitenin son dönemdeki başarılarına ve gelişmelere dikkat çekerek, Karabük Üniversitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir akademik merkez haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, KBÜ'nün toplumda ve bölgeye yönelik katkılarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - KARABÜK