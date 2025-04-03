Karabük Üniversitesi SCImago 2025 Sıralamasında Türkiye'nin Zirvesine Yerleşti

Karabük Üniversitesi, SCImago 2025 sıralamasında zirveye çıkarak Türkiye'nin 1 numarası oldu.

SCImago Kurumlar Sıralaması (Institutions Rankings-SIR) 2025 yılı sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi (KBÜ), Tarımsal ve Biyolojik Bilimler (Agricultural and Biological Sciences) alanında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. Listeye ilk kez 2023 yılında 29. sıradan giren Karabük Üniversitesi, 2024'te 2. sıraya yükseldi ve bu yılda zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya çapında araştırma kurumlarını değerlendiren SCImago'nun 2025 yılı verilerine göre KBÜ, Tarımsal ve Biyolojik Bilimler alanında dünya üniversiteleri arasında 415, Orta Doğu ülkeleri arasında 16. ve OECD ülkeleri arasında 268. sırada yer aldı.

SCImago Kurumlar Sıralaması'nda KBÜ, diğer birçok bilim alanında da önemli başarılar elde etti. Türkiye'deki üniversiteler arasında ormancılık alanında 12, çevre bilimi alanında 19, jeoloji bilimi alanında 21, fizik ve astronomi ile matematik alanlarında 28, ekonomi, ekonometri ve finans alanında ise 35'in sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemiz, ülkemizin ve Karabük şehrimizin gelişimine bilim ve eğitim alanında güçlü bir katkı sunmaya devam ediyor. Tarımsal ve Biyolojik Bilimler alanında elde ettiğimiz bu önemli derece, Karabük Üniversitesinin araştırma vizyonunu ve akademik kadromuzun özverili çalışmalarını gözler önüne sermektedir. Mikrobiyoloji, biyokimya, beslenme ve diyetetik, gıda toksikolojisi gibi birçok alandaki başarılı araştırmalarımızın somut sonuçlarını alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bilimsel araştırma ve eğitimde yeni ufuklar açmaya devam edecektir. Karabük Üniversitesi, Karabük'ün ve Türkiye'nin akademik gücünü daha ileriye taşımaya kararlıdır." - KARABÜK