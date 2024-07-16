Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, M. Ö. 1. yüzyılda kurularak M. S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyarette Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Rektör Kırışık ve beraberindeki heyete Hadrianopolis Antik Kenti hakkında bilgi verdi.

Heyet daha sonra "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte bulunan hamam, iki kilise yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, iç kale, sur, villa, diğer anıtsal binalar, bazı kült alanlar, yer altı kaya yerleşkesi ve Roma hamamının tepidarium (ılıklık) bölümü üzerinde yapılan cam terası gezdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, 55 öğrenciden oluşan kazı ekibiyle de sohbet ederek kazı çalışmalarına desteklerinin devam edeceği belirtti. Ayrıca Rektör Kırışık, Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Rektör Hocaya ziyaretlerinden ve kazı çalışmalarına desteklerinden dolayı çok teşekkür etti. - KARABÜK