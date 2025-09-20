Karabük Üniversitesi Partech Takımı TEKNOFEST'te 'En İyi Takım Ruhu' Ödülünü Kazandı

Karabük Üniversitesi Partech Kablosuz Haberleşme Takımı, TEKNOFEST'te sergilediği birlik ve dayanışma örneğiyle 'En İyi Takım Ruhu' ödülünü kazandı.

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'te Karabük Üniversitesinden (KBÜ) 102 takım katılırken, bunlardan 18'i finale yükseldi. KBÜ takımları yarışma alanlarında sergiledikleri yenilikçi projelerle dikkat çekerken, başarı ve ödüller art arda gelmeye devam ediyor.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Partech Kablosuz Haberleşme Takımı, TEKNOFEST 2025 finallerinde gösterdiği birlik ve dayanışma örneğiyle "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Partech Kablosuz Haberleşme Takımı, geliştirdiği proje kapsamında karıştırıcı sinyallerin yoğun olduğu ortamlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için yenilikçi bir mekanizma tasarladı. Projede, 20 MHz bant genişliğinin beş alt kanala bölünerek veri aktarımının devamlılığı sağlanıyor.

Festival alanında Karabük Üniversitesi standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projelerini inceleyerek başarı dileklerinde bulundu.

Kablosuz Haberleşme yarışmasının yürütücülüğünü üstlenen ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından verilen ödül, Genel Müdür Ruşen Kömürcü tarafından Partech Takımına takdim edildi.

IEEE Partech Komitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten ekip; Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Sefa Musa Karademir, İrem Özyürek ve Gözde Şahin ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Oğuz Şahan Saraçoğlu ve Melike Eryılmaz'dan oluşuyor. Takımın danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Tarık Adnan Almohammed üstleniyor. - KARABÜK