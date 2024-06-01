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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi En İyi Poster Ödülü Aldı

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Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, 10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumunda sunmuş olduğu poster ile En İyi Poster ödülüne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, katıldığı 10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumunda sunmuş olduğu poster ile Kongre Bilim Kurulu Jüri Üyeleri tarafından "En İyi Poster" ödülüne layık görüldü.

Türk Endodonti Derneği tarafından 19-22 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen 10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumuna, endodonti alanında ulusal ve uluslararası çalışma yürüten birçok uzman ve akademisyen katıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen sempozyumda katılımcılar, çeşitli bilimsel oturumlarda sunumlar yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, poster sunumları ve tartışma oturumları ile endodonti alanındaki konular ele alındı.

10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumunda Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Koç ve doktora öğrencisi A. Najah Saud yürüttükleri "Farklı Radyo-Opasite Ajanları Kullanılarak Geliştirilen Endodontik Biyosimanların Biyoaktif Karakterizasyonu" projesi çerçevesinde sunmuş oldukları poster ile Kongre Bilim Kurulu Jüri Üyeleri tarafından 150'ye yakın çalışma arasında birincilik elde etti.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, "Diş hekimliği uygulamaları için bir hastalığın tedavisinde biyolojik taklit oldukça önem taşımaktadır. Endodonti alanında diş pulpasının canlı tutulmasına yönelik tedaviler ve dokunun yeniden oluşturulmasını hedefleyen rejeneratif tedavilerin başarıya ulaşabilmesi için diş sert dokularının biyolojik yapısını taklit edebilen, temas ettiği yumuşak doku üzerinde harabiyet oluşturmayacak ve yeni doku oluşumunu destekleyecek malzemelerin kullanılması son yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, materyal geliştirilmesi sürecinde biyomedikal mühendislik teknolojilerine yenilik sağlanması ile beraber, ortaya çıkan ürün neticesinde endodonti alanında da en iyi tedavi yönetimleri için klinik ihtiyaçların karşılanması adına multidisipliner bir yöntem izlenmiştir. Geliştirilen ürünün yeni doku oluşumu üzerine yapılan testler, elde edilen veriler açısından mevcut uygulamalarda kullanılan materyallerden daha üstün özellik sergilediği kanıtlanmış bulunmaktadır. Üzerine yapılan çalışmalar devam etmekte olup, bilime her iki alanda da oldukça güçlü katkılar sağlayacak deneyler dizisinin bir parçası olma özelliği taşımaktadır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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