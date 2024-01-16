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Karabük Üniversitesi Öğrencilere Sıcak Çorba İkramında Bulundu

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Karabük Üniversitesi, sınav haftasına giren öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere çorba sunularak, enerjik bir şekilde derslerine odaklanmaları ve sınav haftasında destek almaları hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi, sınav haftasına giren öğrencilerin motivasyonunu artırmaya destek olmak için öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesinde oluşturulan stantta öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Bu uygulama ile soğuk kış günlerinde sıcak ve besleyici bir alternatif sunarak, öğrencilerin derslerine daha enerjik bir şekilde odaklanmalarına katkı sağlamak ve sınav haftasında olan öğrencilere destek vermek amaçlanıyor.

Uygulama final haftası boyunca 09.00-09.30 ile 18.30-19.00 saatleri arasında devam edecek.

Öğrenciler de çorba ikramından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Üniversitenin bu tür etkinliklerle öğrencileri düşündüğünü görmekten mutlu olduklarını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Güleç Karabük Spor Eğitim Yerel Güncel Haberler

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