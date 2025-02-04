Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Karabük Üniversitesi'nden 'Çocuk Kampüsü' Projesiyle Eğlenceli Öğrenme

Karabük Üniversitesi'nden 'Çocuk Kampüsü' Projesiyle Eğlenceli Öğrenme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için 'Çocuk Kampüsü' programını başlatıyor. Eğlenceli atölyelerle akademik ve sosyal yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen program, çeşitli derslerle çocukların etkili düşünme becerilerini artıracak.

Karabük Üniversitesi, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek ve eğlenceli bir öğrenme süreci sunmak amacıyla 'Çocuk Kampüsü' programını hayata geçiriyor.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM), çocukların eğlenerek öğrenebileceği, farklı düşünme ve sosyal beceriler kazandıran "Çocuk Kampüsü" programını başlatıyor. Program, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çocukların akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli eğitim programlarından oluşan kampüste öğrenciler, zıpır matematik, chat ingilizce, zihin atölyesi, çocuklarla drama, satranç ve akıl ve zeka oyunları gibi derslerle öğrenirken eğlenecek ve etkili düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Çocuk Kampüsü, 2. ve 3. sınıflar, 4. ve 5. sınıflar ile 6. ve 7. sınıflar olmak üzere üç farklı yaş grubuna hitap ediyor. Eğitim içerikleri çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun şekilde planlanırken, her bir eğitim grubunda en fazla 15 öğrenci yer alacak.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde (Taş Bina) gerçekleştirilecek eğitimler, 12 hafta boyunca haftada 2 saat sürecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacak.

2-3 Mart'ta başlayacak eğitimler için başvurular 28 Şubat Cuma günü sona erecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kızının doğum gününü kutlayan Emrah'a 'Tayfun' eleştirisi
img

Türk futbol tarihine geçen an
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan beraat
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.