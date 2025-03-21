Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilerle İftar Programı

Karabük Üniversitesi'nde Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında uluslararası öğrenciler bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 'Gurbetin Çocuklarıyla Aile Sıcaklığında Bir İftar' programı düzenlendi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İftar programında konuşan Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergin Akgün, "Bizler, uluslararası öğrenci kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek ve hep birlikte ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla bir arada olmak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Konuşmasında tüm katılımcılara ve destek veren birimlere teşekkür eden Akgün, Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği olarak etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Program, yapılan dua ile sona erdi. - KARABÜK