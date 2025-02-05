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Karabük Üniversitesi'nde Siber Vatan Yetkinlik Merkezi Kuruluyor

Karabük Üniversitesi'nde Siber Vatan Yetkinlik Merkezi Kuruluyor
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Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında Karabük Üniversitesi'nde kurulacak Siber Vatan Yetkinlik Merkezi için yer teslimi gerçekleştirildi. Merkezin, 5 Nisan'da hizmete açılması bekleniyor ve siber güvenlik alanında önemli bir üs olması hedefleniyor.

Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde Karabük Üniversitesine kurulacak Siber Vatan Yetkinlik Merkezi için yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) kurulacak Siber Vatan Projesi Yetkinlik Merkezi için yer teslimi gerçekleştirildi. Bölgenin önemli projelerinden biri olan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçirilecek merkezin 5 Nisan'da hizmete açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projenin üniversitenin teknoloji ve inovasyon odaklı vizyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Rektör Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak teknoloji ve güvenlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Merkezin siber güvenlik alanında ülkede önemli bir üs olacağını da kaydeden Kırışık, "Merkez, öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza yeni fırsatlar sunarak akademik ve sektörel iş birliklerini güçlendirecek. Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Proje, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Fedayi Kesin, yüklenici firma yetkilileri ve müşavir firma temsilcilerinin katılımıyla atılan imzalarla başladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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