Karabük Üniversitesi'nde Kamu Politikaları Toplantısı Yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından "Masa Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapılan toplantıda, merkezin kurumsal yapılanması, yürütülen politika raporları ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, KAPGEM'in profesyonel bir yapıya kavuşma yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "KAPGEM, güçlü bir marka kimliğine dönüşme sürecinde emin adımlarla ilerliyor. İlerleyen dönemde televizyon ekranlarında ve gazetelerde bir düşünce kuruluşu olarak kuruluşumuzun kurumsal yüzü olacaksınız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Doğum Artışı Politika Modeli" raporunun Türkiye'de bu alanda yapılan ilk kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Kırışık, raporun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına sunulduğunu da hatırlattı.

Medya politikalarının ulusal güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kırışık, "Bazı medya kuruluşlarının etik dışı tutumları ciddi bir risk unsuru oluşturuyor. Hazırladığımız raporlar, ülke güvenliği ve toplumsal bilinç açısından kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

KAPGEM'in 27 politika masası ile faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Kırışık, yeni isim ve logo çalışmasıyla merkezin daha profesyonel bir kimliğe kavuştuğunu söyledi. Kırışık, "Artık KAPGEM, Türkiye gündeminde yer alan itibarlı bir düşünce kuruluşu haline geliyor." diye konuştu.

Yeni kurumsal web sitesinin hizmete girdiğini de belirten Kırışık, tüm akademisyenlere merkezin çalışmalarına katkı sunmaları çağrısında bulundu. "Her kelimenin, her kavramın kıymetini bilerek üretim yapmak zorundayız. Yaptığımız her çalışma bu ülke için stratejik değere sahiptir." dedi.

Toplantı, masa başkanlarının projelere ilişkin değerlendirmeleriyle sona erdi. - KARABÜK