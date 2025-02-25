Karabük Üniversitesi'nde Dijital Pazarlama Atölyesi Düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde öğrenciler, dijital pazarlama stratejileri ve reklam yönetimi üzerine teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından ÜNİDES projesi çerçevesinde düzenlenen Dijital Pazarlama Atölyesi, dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik geniş bir eğitim sundu.

21-23 Şubat tarihleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, Eğitmen Sümeyye Turan liderliğinde dijital pazarlama stratejileri, reklam yönetimi ve kampanya tasarımı gibi konular üzerinde duruldu. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütüldü.

Atölyenin ilk gününde katılımcılar, dijital pazarlama kavramlarını keşfederek temel stratejileri öğrendi. Google Ads ve Meta Ads gibi dijital reklam platformlarının kullanımı ele alındı. İkinci gün, içerik stratejileri ve hedef kitle yönetimi konularına odaklanılarak reklam oluşturma süreçleri ile performans analizleri işlendi. Üçüncü gün ise uygulamalı çalışmalar kapsamında dijital pazarlama kampanyaları oluşturulup grup çalışmaları ve proje sunumları gerçekleştirildi. - KARABÜK