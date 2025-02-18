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Karabük Üniversitesi'nde Arapça Konuşma Etkinliği

Karabük Üniversitesi'nde Arapça Konuşma Etkinliği
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Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, her Cuma yapılan 'Konuşan Kantin' etkinliği ile öğrencilerin Arapça konuşma becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Etkinlik, öğrencilerin rahat bir ortamda dil pratiği yapmalarını sağlıyor.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenciler her Cuma düzenlenen etkinlikle Arapça konuşma becerilerini geliştiriyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) İlahiyat Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) iş birliğinde düzenlenen "Konuşan Kantin" etkinliği, öğrencilerin Arapça konuşma pratiğini geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Her Cuma 14.00-16.00 saatleri arasında İlahiyat Fakültesi kantininde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla devam ediyor.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Arapça konuşarak dil becerilerini pekiştiriyor. Geleneksel ders formatından farklı olarak öğrenciler, rahat bir atmosferde dil pratiği yaparak kendilerini daha iyi ifade etme şansı bulurken sohbet ve çeşitli etkinliklerle desteklenen program, özellikle Arapça hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dil pratiği yapmaları için buluşma noktası olmaya devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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