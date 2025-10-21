Haberler

Karabük Üniversitesi'nde 2. KBÜFEST Coşkusu

Karabük Üniversitesi'nde 2. KBÜFEST Coşkusu
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. KBÜFEST '81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor' etkinliği, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, çeşitli illerin kültürel değerleri sergilendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen KBÜFEST "81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve zenginliğini tanıtmaya katkı sağlıyor.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. KBÜFEST "81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliğinin açılışı için Bilişim Teknoloji MYO önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yenilikçi projelerle yeni bir vizyon anlayışını ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle tematik festivaller yaparak öğrencilerimizin idari personelimizin, akademisyenlerimizin ve Karabük halkımızın rahatlıkla eğlenebileceği, kendisini geliştirebileceği, illerin kültürlerini tanıyabileceği bir Karabük Üniversitesi İller Festivali ile yine karşınızdayız. Bu festivalle amacımız hem öğrencilerimizin hem idari personellerimizin, hem akademik personelimizin kendi illeriyle memleketleriyle iş birliği içerisinde illerini, şehirlerini, kültürlerini, turizm değerlerini tanıtacakları bir ortamı masalarda, stantlarda sergilemeleridir" dedi.

"Bugün ikincisini yapacağımız bu etkinlikte artık Türkiye'ye yayılan bir coşkuyu, yeni bir festival anlayışını kendi illerini tanıtma heyecanını öğrencilerimizle, akademik personelimizle, halkımızla buluşturuyoruz" diyen Kırışık, "İnşallah bu tür sosyal projelere önem veriyoruz. Bu sosyal projeler her birimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sosyal projeler ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına son derece önemli değerler katacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Türkiye'nin 81 ilinden öğrenciler memleketlerine özgü kültürel değerleri tanıttı. Stantlarda yöresel yemekler, el sanatları, geleneksel kıyafetler ve müzikler sergilendi.

Etkinlik kapsamında çeşitli gösteriler, konserler ve yarışmalar da düzenlenirken, öğrenciler farklı kültürleri bir arada tanıma imkanı yakaladı. Renkli görüntülere sahne olan festival, üniversite öğrencilerinin kaynaşmasına ve kültürel dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

Festival, yarın düzenlenecek olan farklı etkinliklerle son bulacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
