Karabük Üniversitesi Güvenlik Personeline Eğitim Verildi

Karabük Üniversitesi güvenlik personeline, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kampüs güvenliği ve siber farkındalık konularında eğitim verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında, üniversitenin güvenlik personeline yönelik "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi" verildi.

Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Eğitimde, güvenliğin yalnızca fiziki önlemlerle değil, aynı zamanda bilinçli ve doğru davranışlarla da sağlanabileceği vurgulandı.

Katılımcılara, kampüs güvenliği, acil durum yönetimi, toplumsal olaylara karşı alınacak tedbirler ve siber güvenlik farkındalığı konularında bilgiler aktarıldı. Emniyet uzmanları, ihtimal risk durumlarında uygulanması gereken doğru davranış biçimlerini paylaşarak güvenli kampüs ortamının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. - KARABÜK