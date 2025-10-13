Haberler

Karabük Üniversitesi Güvenlik Personeline Eğitim Verildi

Karabük Üniversitesi Güvenlik Personeline Eğitim Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi güvenlik personeline, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kampüs güvenliği ve siber farkındalık konularında eğitim verildi. Eğitimde, acil durum yönetimi ve toplumsal olaylara karşı alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

Karabük Üniversitesi güvenlik personeline, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kampüs güvenliği ve siber farkındalık konularında eğitim verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında, üniversitenin güvenlik personeline yönelik "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi" verildi.

Ahmed Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Eğitimde, güvenliğin yalnızca fiziki önlemlerle değil, aynı zamanda bilinçli ve doğru davranışlarla da sağlanabileceği vurgulandı.

Katılımcılara, kampüs güvenliği, acil durum yönetimi, toplumsal olaylara karşı alınacak tedbirler ve siber güvenlik farkındalığı konularında bilgiler aktarıldı. Emniyet uzmanları, ihtimal risk durumlarında uygulanması gereken doğru davranış biçimlerini paylaşarak güvenli kampüs ortamının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail: Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.