Karabük Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılında Yeni Bölümler Açıyor

Karabük Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı itibarıyla iki fakülte ve üç meslek yüksekokulunda yeni bölümler açarak öğrenci kabulüne başlıyor.

Eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam eden Karabük Üniversitesi, öğrencilere geniş yelpazede programlar sunarak geleceğin mesleklerine yönelik eğitim fırsatları sağlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurulması kabul edilen üniversiteler arasında yer alan Karabük Üniversitesini tercih edebilecek. Karabük Üniversitesi, bu yıl ilk kez açılan Yapay Zeka Operatörlüğü, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama olmak üzere ön lisans programları ile öğrencilere donanımlı bir eğitim sunacak. Psikolojiye ilgi duyan öğrenciler ve küresel iş dünyasında rekabet edebilecek yetkinliklere sahip olmak isteyen öğrenciler Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümünü de bu yıl ilk defa tercih edebilecek.

Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı ve Eskipazar Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı da Karabük Üniversitesinde bu yıl ilk defa öğrenci alacak bölümler arasında yer alıyor.

Atçılık ve antrenörlük konularında eğitim almak isteyen öğrenciler, alanında uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim görecekler. Öte yandan kültürel mirasın korunması ve restorasyonu alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik Eser Koruma Programı, tarihi eserlerin korunması ve onarımı konularında eğitim sunacak. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ilk kez öğrenci alacak bölümlerle ilgili olarak, " 'Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite' sloganı ile yola çıkan Karabük Üniversitesi olarak, 2024-2025 Akademik Yılı itibarıyla iki fakülte ve üç meslek yüksekokulumuzda yeni bölümler açarak öğrenci kabulüne başlıyoruz. Eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam eden Üniversitemiz, öğrencilere geniş yelpazede programlar sunarak geleceğin mesleklerine yönelik eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, yeni kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzu tercih edebilecektir. Özellikle bu yıl ilk kez açılan Yapay Zeka Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme ve Oyun Geliştirme ve Programlama gibi ön lisans programlarımızla, öğrencilere donanımlı ve ileri düzeyde bir eğitim sunmayı, öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni açılan bölümlerimiz, hem ülkemizin hem de dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunlar yetiştirmek için önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. - KARABÜK