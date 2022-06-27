Karabük'ün Yenice İlçesinde İncedere Çayı Taştı, Dükkanları Su Bastı - Haberler

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Karabük'ün Yenice İlçesinde İncedere Çayı Taştı, Dükkanları Su Bastı

ANKA - Yerel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde şehir merkezinden geçen İncedere Çayı, aşırı yağışların etkisi ile taştı, iş yerlerini su bastı. Yenice merkez ve köylerinde çay kenarına yakın evi bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'ün Yenice ilçesinde şehir merkezinden geçen İncedere Çayı, aşırı yağışların etkisi ile taştı, iş yerlerini su bastı. Yenice merkez ve köylerinde çay kenarına yakın evi bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yenice'de dün başlayarak etkisini arttıran ve metrekareye düşen 80 kilogram yağış sebebi ile İncedere Çayı'nın debisi arttı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yenice ilçe merkezinde yer alan  Hazal iş hanı ve dükkanları su bastı. İlçe merkezinde elektriklerin kesilmesi sebebi ile iş makinelerinin ışıkları ve vatandaşların el fenerleriyle çalışma yapılabiliyor. Emniyet güçleri vatandaşları ilçe merkezinden uzaklaşmaları, yol kenarında araçları bulunanları kaldırmaları konusunda uyardı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerle birlikte taşkının yaşandığı ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

ANKA / Yerel

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