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Karabük'ün yaşlı nüfusu arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre Karabük'ün yaşlı nüfusu arttı.

TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son 5 yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 44,5'ini erkek nüfus, yüzde 55,5'ini kadın nüfus oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Karabük'ün yaşlı nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2022 yılı verilerine göre, Karabük'ün erkek nüfusu 126 bin 216 olurken, kadın nüfusu 125 bin 842 olarak açıklanmıştı. 2023 yılı verilerine göre Karabük'ün erkek nüfusu 128 bin 370 olurken, kadın nüfusu ise 126 bin 872 olarak belirlendi. 2022 yılında Karabük'ün yaşlı nüfusu 35 bin 966 olarak belirlenirken, bu sayısı 2023 yılında 37 bin 291 oldu.

Karabük'ün yaşlı erkek nüfusu 2022 yılında 16 bin 37 olurken, bu sayısı 2023 yılında 16 bin 663 oldu. Karabük'ün yaşlı kadın nüfusu 2022 yılında 19 bin 929 olurken, 2023 yılında ise 20 bin 628 oldu. Karabük'ün yaşlı oranı nüfusun yüzde 14,6'sını oluştururken, yaşlı erkek oranı yüzde 13, yaşlı kadın oranı ise yüzde 16,3 oldu.

Karabük'te 7 bin 589 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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