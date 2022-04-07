AK Gençler iftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Esin Kübra Polat, projenin iftar için evine yetişemeyen, yolda, trafikte olan vatandaşlara yönelik olduğunu aktardı.

Polat, "Biz, Gençlik Kolları olarak her yıl yapmış olduğumuz etkinliği bu yıl da sürdürdük. İşinden, yolda olmasından dolayı iftara geç kalan vatandaşlarımıza çubuk kraker, kek, hurma ve su ikramında bulunarak, ramazanın bereketini paylaştık. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin" diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ise yaptığı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını söyledi.

İftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücülerde AK Partili gençlere teşekkür etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel