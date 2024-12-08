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Karabük'teki Suriyeli Öğrenciler, Esed Rejiminin Çökmüşünü Kutladı

Karabük'teki Suriyeli Öğrenciler, Esed Rejiminin Çökmüşünü Kutladı
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle rejimin çöküşünü coşkuyla kutlayan Karabük'teki Suriyeli öğrenciler, Türk ve Özgür Suriye bayrakları eşliğinde kutlamalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, tatlı ve şeker ikramı ile birlikte havai fişek gösterisi yaptı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesiyle birlikte, Karabük'te yaşayan Suriyeli öğrenciler ve aileler zafer sevincini coşkuyla kutladı.

Karabük Üniversitesinde okuyan ve kentte yaşayan Suriyeliler 100. Yıl pazar yerinde toplanarak ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları eşliğinde rejimin çöküşünü kutladı. Kalabalık, Esed rejimini eleştiren sloganlar atarken, katılımcılara tatlı, lokma ve şeker ikramı yapılarak havai fişek atıldı.

Karabük Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli öğrencilerin başkanı İbrahim Bitar (26), başta Türkiye Cumhuriyeti ve halkına teşekkür ederek, "Esad rejimin çöküşünü büyük bir sevinçle kutluyoruz. Ülkemizi inşallah birlikte yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız ve mutlaka geri ödeyeceğiz. Suriye'yi birlikte özgürleştirdik. Eğitimlerimiz bitince bizler de geri döneceğiz. Hiç kimse kendi ülkesinden ayrılmak istemez. Gelecekte iş birliğimiz daha fazla olacak" dedi.

Toplanan grup, saatlerce Esed rejiminin çöküşünü kutladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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