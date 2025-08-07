Karabük'teki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor, Vatandaşlar Yangını İzliyor

Karabük'teki Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak yangını izlemesi dikkat çekti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığı bölgede tedbir amaçlı köy boşaltıldı.

Karabük'teki orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, kamp saldalyelerinde yangını izleyen vatandaşlar ise dikkat çekti.

Arıcak köyü mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayınlan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar geldi. Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
