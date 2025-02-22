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Karabük'te Yoğun Kar Yağışı Hastaları Zor Durumda Bıraktı

Karabük'te Yoğun Kar Yağışı Hastaları Zor Durumda Bıraktı
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Karabük’teki yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı; sağlık ekipleri, hastaların ambulansa ve hastanelere ulaşmasına yardım etti.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye ve ambulansa ulaşmayan hastaların imdadına Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapanması sonrası hasta olan vatandaşların ambulansa ve hastanelere ulaşmasına Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri yardım etti. Özel İdare ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yeni ilçesine bağlı Cihanbey köyü Belen Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi ekipler tarafından Şirinköy merkezde bulunan ambulansa yetiştirildi.

Ekipler ayrıca Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişiyi de Yenice Devlet Hastanesine yetiştirdi. İl Özel İdare ekipleri, Eflani ilçesi Seferler köyünde yolda kalan vatandaşları ekip aracına alarak köylerine ulaştırdı.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Yamaç köyünde rahatsızlanan Durmuş Kocabaş'ı ekip aracıyla Yenice Devlet Hastanesine götürdü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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