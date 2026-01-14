Karabük'te Türkmenistanlı Öğrencinin İstiklal Marşı Hassasiyeti Takdir Topladı

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan Türkmenistan uyruklu öğrenci Jahangır Gapurjanov, kar yağışı altında saygı duruşunda bulundu. Öğrencinin örnek davranışı Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Türkmenistan uyruklu öğrenci Jahangır Gapurjanov, pazartesi günü okula giderken okulun dışında İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

Soğuk ve karlı havaya rağmen saygı duruşunda bulunan Gapurjanov, bu davranışı dolayısıyla Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından makamına davet edildi. Öğrenciyi tebrik eden İl Müdürü Akbaş, öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

"Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi"

Gapurjanov, "Pazar günü akşamı Sarıkamış hakkında bir film izledim. Okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydum ve hazır ola geçip eşlik ettim. Hava soğuktu ama yapmam gereken bir davranıştı. Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi. Bu yüzden hazır ola geçerek İstiklal Marşı'nı okudum" dedi.