Karabük'te 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi - Haberler

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi bünyesinde düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda düzenlenen etkinlikte sosyal medya bağımlılığına dikkat çekilerek gençlerin meydanlara çekilmesi amaçlanıyor. Stantlarda düzenlenen zeka oyunları, masa tenisi, voleybol, futbol, boks, dart, basketbol, halk oyunları, jimnastik, golf, müzik gibi çeşitli etkinlikler büyük ilgi gördü. Bu projede gençler cep telefonlarını bir kenara bırakarak Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikte yer aldılar.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, şube müdürleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel