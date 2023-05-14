Karabük'te seçime yoğun ilgi

Karabük'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne vatandaşların yoğun katılımı sürüyor.

AK Parti Karabük Milletvekili adayları Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Hüseyin Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullandı. Cem Şahin, oyunu Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1054 nolu sandıkta kullandı. Ali Keskinkılıç, oyunu Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu 1097 nolu sandıkta kullanırken, Hüseyin Gündoğdu ise Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi'nde 1093 nolu sandıkta kullandı. Şahin, seçimlerin ülke ve Karabük için hayırlar getirmesini temenni etti.

Ali Keskinkılıç da ilk defa kendi aday olduğu bir seçimde oy kullandığını ve bunun heyecan veren bir şey olduğunu belirtti. Bugüne kadar seçmen olarak hep oy kullandığını ifade eden Keskinkılıç, seçimlerin ülke, Karabük ve dünya için hayırlı olmasını diledi. Anneler Günü'nü de kutlayan Keskinkılıç, "Sandıkta bir sürü annemiz görevliydi, onlar da demokrasi annesi oldular" dedi.

Seçime ilginin yoğun olduğunu aktaran Keskinkılıç, "Halkımızın demokrasiye olan ilgisi bize cesaret veriyor. Çok yoğun bir katılım gördüm, bu çok hoş bir şey. Demek ki insanlarımız demokratik haklarını kullanmakta istekliler. Türkiye'nin kader seçimi, inşallah Türkiye'de insanlarımız Türkiye'nin kaderini oylayacaklar. İlgi ve alaka göstermeleri de bu noktada sevindirici. Her vatandaşımız kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor demektir" dedi. - KARABÜK