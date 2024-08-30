Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Sağanak Yağış Altında Dans

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çift ise durumu fırsat bilip yağmur altında dans etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi de yağışın keyfini çıkardı. Bir çocuk göle dönen yolda yere yatıp yuvarlanarak yağmurun tadını çıkardı. Misak-ı Milli Meydanı'nda da isimleri öğrenilemeyen bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çift ise durumu fırsat bilip yağmur altında dans etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi de yağışın keyfini çıkardı. Bir çocuk göle dönen yolda yere yatıp yuvarlanarak yağmurun tadını çıkardı.

Misak-ı Milli Meydanı'nda da isimleri öğrenilemeyen bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cep Telefonu Çocuk Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title