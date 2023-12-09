Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 454 öğrenci mezun oldu

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimleri tamamlayan 454 öğrenci düzenlenen törenle polisliğe ilk adımlarını attılar.

POMEM Bahçesi'nde düzenlenen 29. Dönem Mezuniyet Törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "9 ay gibi bir süre ile devam eden eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatımızda şerefle görev almaya hazır olan 454 gencimizi ve onların kıymetli ailelerini yürekten kutluyorum. Bugün, sadece bir mezuniyet törenine değil; devletine ve milletine sadık, vatanına ve bayrağına aşık, kahraman gençlerimizin hayatlarındaki dönüm noktası olan bir güne şahitlik etmekteyiz" dedi.

POMEM Müdürü Zekeriya Çoban da polis okulları olarak amaçlarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı cumhuriyeti koruyan, evrensel insan değerlerini özümsemiş, mesleğe etik değerlerle bağlı polisler yetiştirmek ve mesleğe hazırlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılırken, okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye Vali Yavuz tarafından hediyeler verildi. Yemin ve kep atma töreni ile birlikte POMEM mezunu 454 polis mutluluğu aileleri ile paylaştı. - KARABÜK