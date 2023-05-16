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Karabük'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2.64 oldu

Karabük'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2.64 oldu

Yerel Haberler

Karabük'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2.64 olurken tek kişilik hanehalklarının oranı 2022 yılında yüzde 25,80 oldu.

Karabük'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2.64 olurken tek kişilik hanehalklarının oranı 2022 yılında yüzde 25,80 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yılında Türkiye'de hanehalkı büyüklüğü 3,17 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,64 olurken tek kişilik hanehalklarının oranı 2022 yılında yüzde 25,80 olduğu ifade edildi.

Zonguldak'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,78, Bartın'da ise 2,79 olarak belirlendi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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