Karabük'te Okul Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Karabük'te emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yaptı.

Ekipler, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etti, şoförlere ve rehber personele uyarılarda bulundu. Okul önleri ve çevrelerinde de güvenlik önlemleri artırılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri sağlanıyor.

Geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği için trafik ve okul çevresi denetimlerinin aralıksız süreceği ifade edildi. - KARABÜK