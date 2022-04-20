Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,3'ünü oluşturan çocuk sayısının 48 bin 34 olduğu bildirildi.

KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,3'ünü oluşturan çocuk sayısının 48 bin 34 olduğu bildirildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, 84 milyon 680 bin 273 kişilik Türkiye nüfusunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Karabük'te çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 19,3 olurken, çocuk nüfus 48 bin 34 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfus sayısı 121 bin 623, Bartın'da ise 39 bin 101 olarak belirlendi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title