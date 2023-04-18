Karabük'te nüfusun 47 bin 553'ü çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 18,9'unu oluşturan çocuk sayısının 47 bin 553 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 18,9'unu oluşturan çocuk sayısının 47 bin 553 olduğu bildirildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, 85 milyon 279 bin 553 kişilik Türkiye nüfusunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Karabük'te çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 18,9 olurken, çocuk nüfusu 47 bin 553 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfus sayısı 118 bin 285, Bartın'da ise 38 bin 563 olarak belirlendi. - KARABÜK