Karabük'te Mantar Toplama Yasaklarına Uymayanlar Dron ile Tespit Edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yasak olmasına rağmen mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar dron ile tespit edildi.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü'nde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, dron ile görüntülendi. Ormanlara girişin 31 Ekim'e kadar yasak olmasına rağmen mantar toplamaya devam eden kişiler, orman muhafaza memurları tarafından uyarıldı. Yetkililer, yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasak olduğunu hatırlatarak, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti. Orman muhafaza ekipleri ise bölgede denetimlerin devam edeceğini ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanabileceğini duyurdu. - KARABÜK