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Karabük'te Mağaza Açılışında İndirim İzdihamı

Karabük'te Mağaza Açılışında İndirim İzdihamı
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Karabük'te bir mağazanın açılışı sırasında yapılan indirim kampanyası büyük bir izdihama yol açtı. Vatandaşlar, hızlı bir şekilde indirimli ürünler almak için sıraya girdi ve açılış sonrası yoğunluk arttı.

Karabük'te bir mağazanın açılışına yönelik yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde özel indirimlerin ve birbirinden avantajlı kampanyaların yapıldığı mağaza açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağını duyurması üzerine vatandaşlar ürünleri almak için sıraya girdi.

Yüzlerce insanın oluşturduğu yoğunluk dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından izdihama dönüştü.

Mağazaya girebilen vatandaşlar indirimli ürünlere ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştılar.

İçeriye girmek isteye bazı vatandaşlar yaşana izdiham nedeniyle yere düşerken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan bazı vatandaşların da alışveriş sırasında sözlü tartışmalar yaşadığı görüldü.

Mağaza sahibi Ahmet Salt, kentte ihtiyaç olduğundan dolayı mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, beklemedikleri bir izdihamla karşılaştıklarını söyledi.

Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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