Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 20 Kilogram Altın Gasp Edildi

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altına gasp ederek kaçan 3 kişi, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir evde yakalandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, soygunun dün akşam saat 17.40 sıralarında gerçekleştiğini hatırlatarak,bu sabah 09.00 sıralarında şüphelileri İsmet Paşa Mahallesinde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladıklarını söyledi. Yavuz, şöyle konuştu:

"Dün akşam yaklaşık 17.40 sıralarında Safranbolu merkezimizdeki bir kuyumcuya 3 silahlı aynı zamanda da maskeli şahıs tarafından bir soygun olayı gerçekleştirildi. Olayın gerçekleştirildiği andan itibaren hem emniyet kuvvetlerimiz hem de jandarmamızın desteğiyle ve diğer birimlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde koordineli bir şekilde başlattık. Akşam olayın hemen arkasından bu kuyumcudaki soygunda çalındığını değerlendirdiğimiz altınların bir kısmını çanta içerisinde arkadaşlarımız ele geçirdiler geri kalan bir kısmını da yine dere kenarında dökülmüş vaziyette açıkta buldular aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdiler.

Bu arada gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Ben bu arada Sayın İçişleri Bakanımıza gerçekten şükranlarımızı sunuyorum Karabüklü hemşerilerimiz adına, aynı şekilde Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde özel hareket timlerimizde ilimize sevk ettiler, hem özel harekat timlerimiz ile birlikte hem Karabük Emniyetimiz ile birlikte Safranbolu Emniyetimizle aynı zamanda da İl Jandarma Komutanlığımızın da katkılarıyla birlikte sabaha kadar arama tarama ve şüphelileri yakalama çalışmalarımız devam etti. Tabi ki ilk aşamada bunların tespit edilmesi şüphelilerin tespit edilmesi çalışmasını yaptılar arkadaşlarımız tespitten sonra bulunabilecekleri alanları geniş alandan dar alana doğru kapama şeklinde alanı daralta daralta geldik ve sabah 9 sıralarında şüphelileri İsmet Paşa Mahallemizde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladık ve emniyetimize getirdik.

"Gözcülük yapan bir kişiyi daha gözaltına aldık"

Bu 3 şüpheli şahsın dışında yine peki ekstra bir bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz gözcülük yaptığını değerlendirdiğimiz bu şüpheli 3 şahısla irtibat ve iletişim halinde değerlendirdiğimiz bir kişiyi daha gözaltına aldık. Onu dün gece almıştık onu da şu anda emniyetimizde sorgusunu Başsavcılığımızın ve Safranbolu Savcılığının koordinesinde devam ediyor. Bu aşamadan sonra artık Cumhuriyet savcılarımızın ve adli makamların soruşturmasıyla süreç aydınlatacaktır bu şahıslar dışında bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardım ve yataklık eden kişilerin de tespit edip adalete teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam edeceğiz.

Yaşları noktasında bu 3 şahsın ikisi 2004 doğumlu diğeri de 2006 doğumlu zaten ikisi de kardeş noktasında çok yaşlı olduklarını söylenemezler. Şüphelilerin ikametleri ile ilgili ve bağlantılarıyla ilgili arkadaşlarımız tabii olay çok yeni çalışmalarına devam ediyorlar. Dün akşam bu olay gerçekleştikten sonra hem kaçacakları güzergahı hem muhtemel bulunacakları güzergahları az önce de konuşmanın başında bahsettiğim hem jandarmamız hem emniyetimiz geniş alandan dar alana doğru daralta daralta geldiler bizim zaten şüphelendiğimiz iki güzergah vardı birisi kanyon tarafıydı bir de İsmet Paşa Mahallesi tarafıydı iki tarafı da gece boyunca zaten arama tarama faaliyetlerimiz devam etti nitekim İsmet Paşa Mahallesindeki kullanılmayan metruk bir evde gözaltına alındılar."