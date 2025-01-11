Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

Kim der ki ikisi de aynı yer
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 20 Kilogram Altın Gasp Edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcu dükkanından 20 kilogram altın çalan 3 kişi, polis tarafından metruk bir evde yakalandı. Soygunun ardından emniyet ve jandarma ekipleri hızla harekete geçerek şüphelileri tespit etti.

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altına gasp ederek kaçan 3 kişi,  İsmet Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir evde yakalandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, soygunun dün akşam saat 17.40 sıralarında gerçekleştiğini hatırlatarak,bu sabah 09.00 sıralarında şüphelileri İsmet Paşa Mahallesinde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladıklarını söyledi. Yavuz, şöyle konuştu:

"Dün akşam yaklaşık 17.40 sıralarında Safranbolu merkezimizdeki bir kuyumcuya 3 silahlı aynı zamanda da maskeli şahıs tarafından bir soygun olayı gerçekleştirildi. Olayın gerçekleştirildiği andan itibaren hem emniyet kuvvetlerimiz hem de jandarmamızın desteğiyle ve diğer birimlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde koordineli bir şekilde başlattık. Akşam olayın hemen arkasından bu kuyumcudaki soygunda çalındığını değerlendirdiğimiz altınların bir kısmını çanta içerisinde arkadaşlarımız ele geçirdiler geri kalan bir kısmını da yine dere kenarında dökülmüş vaziyette açıkta buldular aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdiler.

Bu arada gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Ben bu arada Sayın İçişleri Bakanımıza gerçekten şükranlarımızı sunuyorum Karabüklü hemşerilerimiz adına, aynı şekilde Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde özel hareket timlerimizde ilimize sevk ettiler, hem özel harekat timlerimiz ile birlikte hem Karabük Emniyetimiz ile birlikte Safranbolu Emniyetimizle aynı zamanda da İl Jandarma Komutanlığımızın da katkılarıyla birlikte sabaha kadar arama tarama ve şüphelileri yakalama çalışmalarımız devam etti. Tabi ki ilk aşamada bunların tespit edilmesi şüphelilerin tespit edilmesi çalışmasını yaptılar arkadaşlarımız tespitten sonra bulunabilecekleri alanları geniş alandan dar alana doğru kapama şeklinde alanı daralta daralta geldik ve sabah 9 sıralarında şüphelileri İsmet Paşa Mahallemizde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladık ve emniyetimize getirdik.

"Gözcülük yapan bir kişiyi daha gözaltına aldık"

Bu 3 şüpheli şahsın dışında yine peki ekstra bir bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz gözcülük yaptığını değerlendirdiğimiz bu şüpheli 3 şahısla irtibat ve iletişim halinde değerlendirdiğimiz bir kişiyi daha gözaltına aldık. Onu dün gece almıştık onu da şu anda emniyetimizde sorgusunu Başsavcılığımızın ve Safranbolu Savcılığının koordinesinde devam ediyor. Bu aşamadan sonra artık Cumhuriyet savcılarımızın ve adli makamların soruşturmasıyla süreç aydınlatacaktır bu şahıslar dışında bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardım ve yataklık eden kişilerin de tespit edip adalete teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam edeceğiz.

Yaşları noktasında bu 3 şahsın ikisi 2004 doğumlu diğeri de 2006 doğumlu zaten ikisi de kardeş noktasında çok yaşlı olduklarını söylenemezler. Şüphelilerin ikametleri ile ilgili ve bağlantılarıyla ilgili arkadaşlarımız tabii olay çok yeni çalışmalarına devam ediyorlar. Dün akşam bu olay gerçekleştikten sonra hem kaçacakları güzergahı hem muhtemel bulunacakları güzergahları az önce de konuşmanın başında bahsettiğim hem jandarmamız hem emniyetimiz geniş alandan dar alana doğru daralta daralta geldiler bizim zaten şüphelendiğimiz iki güzergah vardı birisi kanyon tarafıydı bir de İsmet Paşa Mahallesi tarafıydı iki tarafı da gece boyunca zaten arama tarama faaliyetlerimiz devam etti nitekim İsmet Paşa Mahallesindeki kullanılmayan metruk bir evde gözaltına alındılar."

Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 20 Kilogram Altın Gasp Edildi
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Kim der ki ikisi de aynı yer
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
img

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.