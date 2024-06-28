Karabük'te Kozmetik Mağazasında İndirim Yüzünden Uzun Kuyruklar Oluştu

Karabük'te bir kozmetik mağazasının uyguladığı indirim nedeniyle iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karabük'te bir kozmetik mağazasının yaptığı yüzde 80 indirim vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İndirimli ürünler için vatandaşlar Kemal Güneş Caddesi'ndeki mağazanın önüne akın etti. Mağaza önünde sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. - KARABÜK