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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğunluğu

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Karabük'te kar kalınlığının 54 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin bitimine 2 gün kala yoğunluk yaşanıyor. Aileler çocuklarıyla kızakla kayıp snowboard ve kayak yaparken, vatandaşlar telesiyejde eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Karabük'te kar kalınlığının 54 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin bitimine 2 gün kala yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonunda ziyaretçilerin tercihi oluyor. Kar kalınlığının 54 santimetre olan tesise gelerek yoğunluk oluşturan aileler, sömestir tatilinin son günlerinde çocuklarıyla kızakla kayıp snowboard ve kayak yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu telesiyeje de binen vatandaşlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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