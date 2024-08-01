Karabük'te İşçiler Sendikacılara Karşı Tavır Aldı

Karabük'te bir tekstil firmasında örgütlenmeye çalışan Öz İplik İş Sendikası'nın günlerce müzikli eylemi ile sendikalaşma çalışmasına işçilerde müdahil olarak önce sendikacıları kovdu, ardından iş çıkışı hazırladıkları dövizlerle eylam yaparak patronlarından yana tavır aldılar.

Öz İplik İş Sendikası, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan KARGİSAN Tekstil Fabrikası'nda örgütlenmek amacıyla günlerdir fabrikanın karşısında müzikli eylemleri karşısında işçilerde durumdan rahatsız olunca firma yetkilileri de kurdukları ses sistemi ile 'Erik Dalı' ve 'Mehter Marşı' çalarak karşılık veriyordu.

300'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında yaklaşık 1 aydır süren Öz İplik İş Sendikasının uygulamaları ve eylemlerinden rahatsız olan işçiler, sabah fabrika önüne gelen sendikacılara üye olmak istemediklerini ve fabrikalarına sahip çıkacaklarını söyleyerek sendikacıları bölgeden kovdu. Jandarma'nın muhtemel bir olaylara karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, işçiler bu kez iş çıkışı eylem yaptı.

Mesai bitimi ile birlikte ellerinde yazılı 'Ekmeğimizin peşindeyiz, sizinle paylaşmayız', 'Bu işyerinde sendikaya hayır', 'Emekçiler Fabrikanın bekçileri' gibi dövizler açarak patronlarının yanında olduklarını ve sendika istemediklerini ifade ettiler. Dakikalarca slogan ve ellerindeki dövizlerle eylemlerini sürdüren işçilere fabrika sahibi Halil Şahin'de alkışla destek verdi.

"Bizi rahatsız ve huzursuz ettiler"

26 yıldır fabrika çalışanı olan ve işçiler adına açıklama yapan Murat Yazımcı, yaptıkları eylemi patronlarının dahi istememesine rağmen kendi hür iradeleri ile yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle patronumuz Halil bey'de aslında böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi ama bizler yine de patronumuzun arkasında sonuna kadar durduğumuzu göstermek için bu eylemi yapmak istedik. Arkadaşlardan da hepsinden Allah razı olsun. Hepside canı gönülden destek verdi. Belki de bu manada, Türkiye'de bir ilk de olabilir bu. Normalde işçi sendika tarafında, patron ayrı olması gerekirken biz tam tersi sendikaya karşı patronumuzla el ele durmak istedik. Sebebi sendikacı arkadaşların bir aydan beri yapmış olduğu asılsız, astarsız konuşmaları. Gerçekten söylediklerinin gerçekle hiçbir bağı yok. Örnek vermem gerekirse asgari ücretin altında işçi çalıştırdığı ya da 25-30 senelik elemanların asgari ücretle çalıştırdığı gibi, işte bu tür aslı olmayan ithamlarla burada sabah girişlerde ve akşam çıkışlarda bütün işi rahatsız ve de huzursuz ettiler. Biz bu direnişi bunlara karşı yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki zaten asgari ücretin altında çalışan kimse yok. Olsa da biz biliriz" dedi. - KARABÜK