Karabük'te İptal Edilen Muhtarlık Seçimleri 2 Haziran'da Yeniden Yapılacak

Karabük'te İptal Edilen Muhtarlık Seçimleri 2 Haziran'da Yeniden Yapılacak
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Karabük'te vefat eden ve seçilme şartlarını taşımayan muhtarların seçimleri iptal edildi. 2 Haziran'da yapılacak olan seçimde, Aydınlık Evler Mahallesi'nde 4 aday yarışacak.

Karabük'te merkez ve iki ilçede biri vefat 4'ü seçilme şartlarını taşımadığından iptal edilen 5 muhtarlık seçimi 2 Haziran'da yenilecek.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü muhtarının vefat etmesi ve ilçe merkezinde bulunan Tabaklar mahallesi muhtarı ile Eskipazar ilçesine bağlı Deresoplan ve Çandırlar köylerinde seçimi kazanan muhtarların seçilme şartlarını taşımadığından Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlıkları iptal edilmişti.

3. kez seçime gidiyor

Diğer yandan 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Karabük Merkeze bağlı Aydınlık Evler Mahallesi Muhtarlığına seçilen Fahri Bostancı'nın 10 yıl önce karıştığı bir kavgada ceza alması nedeniyle, şikayette bulunulmuş ve muhtarlığı düşürülmüştü. Aydınlık Evler Mahallesinde 2 ay sonra seçime gidilmiş, muhtarlığı düşen Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı muhtar olarak seçilmişti. Muhtar seçildikten sonra eşi ile aynı akıbeti yaşayan Aysun Bostancı da 2021 yılında karıştığı bir olay nedeniyle davalık olduğu için muhtarlığı düşürülmüştü. 2 Haziran Pazar günü üçüncü kez seçime gidecek olan Aydınlıkevler Mahallesinde ise adaylığı iptal edilen Fahri Bostancı ile birlikte 4 aday yarışacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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