Karabük'te İnsan Hakları Konferansı Düzenlendi

Karabük'te 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, insan hakları konuları ele alındı ve bilgilendirme yapıldı.

Karabük'te 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta insan hakkı bilincinin yerleşmesi, geçirdiği tarihi süreç, insan onuru kavramı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve tüm süreçler eşliğinde ülkede insan hakları konu başlıkları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Konferansın ardından program sona erdi. - KARABÜK