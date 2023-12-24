Karabük'te İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Kelle Paça Spor Kulübü Kurdu

Karabük'te imam hatip lisesi öğrencilerinin kurduğu Kelle Paça Spor Kulübü ismiyle dikkat çekiyor.

İmam hatip lisesi öğrencisi olan 15 yaşındaki Yunus Emre Ersoy, arkadaşlarının da desteğiyle bir spor kulübü kurmaya karar verdi. Kulübün isminin dikkat çekmesini isteyen Ersoy ve arkadaşları Kelle Paça Spor Kulübü'nü kurdu.

Haftada bir mahalle maçları yapan sporcuların çoğu hafızlık kursu alan öğrencilerden oluşurken, müsabakadan galibiyetle ayrılan takım oyuncuları zaferlerini çorbacıda kelle paça çorbası içerek kutluyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Yunus Emre Ersoy, "Kelle paça bizim için çok değerli bir çorba. Çünkü kış günlerinde içimizi ısıtıyor. Tadı da çok güzel olduğu için bu ismi vermek istedim" dedi.

Kelle Paça Spor Kulübü olarak sosyal medyada hesap açtıklarını belirten Ersoy, "Orada fotoğraflar, videolar paylaştık. Sonra bir tane videomuz tuttu, biraz takipçimiz arttı. Takipçimiz arttıktan sonra dedik biz de artık hani bir böyle profesyonelliğe yavaş yavaş geçmeye başlayalım dedik. Formaları çıkarttık. Ondan sonra bir tane sponsor lazım dedik. Eflaniliyiz, Eflanili bir sponsor yakışır dedik. Destekleri için Musa Çalışkan abimize buradan teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah burada böyle faaliyetleri göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Takımının adının çevresindekilere tuhaf geldiğini aktaran Ersoy, "Kim bir çorbanın ismini takımına koyar diye düşündüler. Bazı arkadaşlarım güldüler ama sonradan baktılar ki büyüyor, onlar da takıma katıldılar. Destek verdiler bize" şeklinde konuştu.

Futbolcuların çoğunun hafızlardan oluştuğunu kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Yani imanlı bir kulüp olduğumuzu söylüyoruz buradan. Antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz ama normal bir profesyonel kulüp olmadığımız için bazıları gelemiyor. Maçlarımız olduğunda geliyorlar ama antrenmanlara çok katılmıyorlar. İnşallah ileride de artık profesyonel falan olursak bize artık katkı sağlarlar."

"Haftada bir antrenman yapıyoruz, maçlar yapıyoruz" diyen Ersoy, "Oyuncularımızı eğer galibiyet alırsa onlara prim olarak kelle paça çorbası ikram ediyoruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK